Con «The man who knew infinity» via al cineforum in lingua dell'Università

È in programma per lunedì 21 dicembre, alle 17.30, il primo appuntamento del Cineforum in lingua organizzato dal Centro Linguistico di Ateneo (CLA).

Per questo debutto si è deciso di proporre The Man Who Knew Infinity (“L’uomo che vide l’infinito”), film uscito negli Stati Uniti nel 2015 per la regia di Matthew Brown e basato sull’omonima biografia di Robert Kanigel (1991), che racconta la vera storia di Srinivasa Ramanujan, matematico indiano autodidatta. Il film sarà trasmesso in versione originale, dopo una breve introduzione a cura della docente dell’Università di Parma Micòl Beseghi, e sarà seguito da un momento di discussione. A causa dell’emergenza COVID-19, le attività si svolgeranno per il momento in modalità live streaming su piattaforma Teams: sul sito dell’Ateneo è possibile trovare il link alla sala virtuale. A breve, inoltre, sarà disponibile la Newsletter CLA, dove sarà possibile reperire informazioni riguardanti i prossimi appuntamenti del Cineforum e le altre attività organizzate dal CLA.

© RIPRODUZIONE RISERVATA cineforum

universita parma