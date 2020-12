Era ai domiciliari ma andava a riscuotere gli affitti (litigando): ri-arrestato

Nella giornata di giovedì la Polizia è intervenuta in via S. Leonardo 1, a seguito della segnalazione di un diverbio tra cittadini stranieri.

I poliziotti, raggiunto l’immobile ed identificati gli occupanti, hanno appurato che durante la serata I.H. , pakistano di 44 anni, del proprietario dell’appartamento concesso in locazione, si era recato dagli affittuari per richiedere il pagamento della mensilità dovuta.

A seguito di reciproche pretese in merito alle utenze domestiche, i toni si erano alzati fino a degenerare in vero e proprio diverbio nel quale uno degli occupanti ha chiesto l’ausilio del personale della Polizia di Stato.

Riportata la calma, gli agenti hanno appurato che il cittadino pakistano, ancora sul posto, aveva numerosissimi precedenti ed era stati anche condannato a pena detentiva per reati contro la persona ed il patrimonio. Gli era stato concesso il regime dei domiciliari.

Accertata la violazione della prescrizione imposta e constatato che l’uomo era già stato per ben due volte segnalato per analoghe violazioni, è stato arrestato. Nuovamente ai domiciliari, è in attesa del giudizio direttissimo.