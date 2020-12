In edicola «Racconti di Natale»

In vista delle festività, che saranno, inevitabilmente, diverse dal solito, la rassegna «Racconti di Natale» si rinnova e la «Gazzetta» aderisce con l'album illustrato «Gioca e scopri Parma» per bambini dai 6 anni in su, ideato da ParmaKids, che sarà in vendita con il nostro giornale a partire da oggi, al prezzo speciale di 2 euro più il costo del quotidiano.

L'iniziativa, alla quale abbiamo dedicato ampio spazio nei giorni scorsi, è realizzata dall'assessorato alla cultura del Comune di Parma a margine di Regio Young.

Alla presentazione, Federica Sassi di ParmaKids, autrice con Virginia Maini di «Gioca e scopri Parma» (illustrato da Barbra Magni), ha spiegato: «L’album è come un diario delle vacanze: a ogni giorno sono dedicate due pagine, una con giochi su personaggi, luoghi e leggende della città, l'altra è un racconto storico-artistico di Parma realizzato stando attenti a ciò che può interessare i bambini».

Da parte sua, il direttore Claudio Rinaldi ha sottolineato che la «Gazzetta» ha aderito con entusiasmo al progetto: «In un Natale particolare in cui dovremo stare molto in casa, offrire questi contenuti è un modo per far giocare in famiglia e conoscere meglio la città».