15 pc in dono all'istituto Salvo d'Acquisto per la scuola dell'infanzia Zanguidi

L’Istituto comprensivo Salvo d’Acquisto di Parma ha ricevuto in dono 15 personal computer dall’Associazione Promozione Sociale Tulipano Bianco di Roma destinati all’attività didattica a distanza e per ampliare l’offerta formativa della scuola dell’infanzia Zanguidi. I pc sono il frutto del progetto Comunque Vicini e della collaborazione con il Caf Labor Parma di via Po. Nella foto la dirigente del Salvo d’Acquisto Nadia Malcisi con la dirigente del Tulipano Bianco Barbara Galanti, Roberto Orati del Caf Labor e le insegnanti Mirella Belloni e Serafina Varone.