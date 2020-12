Un anno gialloblù: Parma, il calendario da oggi è in edicola

Ogni giorno è sempre quello buono, se nobilitato dalla presenza e dall’amore incondizionato per i colori crociati. A casa o in ufficio, non fa alcuna differenza: la parete ha infatti sempre un posto speciale da riservare all’incontenibile passione per la squadra del cuore. Il calendario ufficiale 2021 del Parma Calcio è da oggi in edicola, insieme naturalmente alla «Gazzetta di Parma» (a 8,40 euro più il prezzo del quotidiano).

Non più soltanto la domenica – se non il sabato o il lunedì, a seconda che il turno di campionato riservi al Parma un anticipo o un posticipo - ma 365 giorni da «consacrare» alla fede a tinte gialloblù. E da vivere intensamente, con un gadget che non passa mai di moda.

Accattivante già a partire dalla sua stessa copertina, che richiama il valore e l’unicità dello stemma, il prodotto editoriale risulta impreziosito dalla meraviglia destata dall’elemento fotografico e puntualmente rinnovata pagina dopo pagina, mese dopo mese. Si apre e si chiude col botto, il calendario 2021 del Parma Calcio. Ad accompagnare gennaio è la squadra al gran completo, schierata attorno a mister Fabio Liverani. Il sentimento gioioso che precede il periodo natalizio è invece racchiuso nel sorriso e nello sguardo ambizioso di Kyle Krause, nuovo proprietario statunitense del club, ritratto mentre sfoggia con infinito orgoglio la sciarpetta crociata, nel giorno della sua prima uscita ufficiale al Tardini.

In mezzo, tutto ciò che il tifoso vorrebbe sempre vedere. A febbraio, le esultanze di Gervinho e Karamoh dopo una rete. A marzo, il carico di esperienza garantito dalla «vecchia guardia»: Iacoponi e capitan Bruno Alves. E se ad aprile, con Kurtic e Kucka, la primavera lascia che fioriscano la qualità e la quantità nella zona nevralgica del campo, giugno accoglie l’estate ricordandoci l’affidabilità (a difesa dei pali) dei portieri Sepe e Colombi. Agosto? Attacco mio ti riconosco: gol a grappoli, con Inglese e Cornelius. E via via, gli altri protagonisti. Per un nuovo anno che sia – in tutti i sensi – migliore di quello che ci stiamo lasciando alle spalle.

Calendario del Parma Calcio e Gazzetta di Parma: l’unione fa la forza. È proprio il caso di dirlo. Il Parma Calcio è lì, pronto a rinnovare la sfida e ad emozionare sul rettangolo verde. Il Gruppo Gazzetta di Parma pure, per raccontarne gesta ed imprese attraverso i suoi diversi canali di informazione: dalla carta stampata al web, dalla radio alla tv, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

PER INFO E DETTAGLI: https://club.gazzettadiparma.it/