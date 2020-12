Cimiteri chiusi dal 25 al 27 e il 1° gennaio

ADE S.p.A. comunica che i cimiteri comunali di Parma: Villetta, Marore, Eia, Baganzola, San Pancrazio, Ugozzolo, Valera, Viarolo e Vigatto resteranno chiusi al pubblico nei giorni 25, 26 e 27 dicembre 2020 e 1 gennaio 2021.

Il giorno 26 dicembre avranno luogo regolarmente i funerali e sarà consentito l’ingresso unicamente a coloro che parteciperanno alle esequie e solamente per il tempo ad esse dedicato.

La decisione è stata adottata in accordo con il Comune di Parma in aderenza alle disposizioni governative che hanno stabilito la “zona rossa” nei giorni festivi sopra citati e conseguentemente l’impossibilità per i cittadini di uscire se non per motivi di salute, lavoro o per emergenza.

Gli uffici amministrativi, durante il periodo delle festività natalizie nei giorni festivi e prefestivi ,osserveranno il seguente orario:

24 dicembre: aperto dalle ore 08.30 alle ore 13.30

25 dicembre: chiuso

26 dicembre: aperto dalle ore 08.30 alle ore 12.30 (solo per richiesta sepolture)

27 dicembre: chiuso

31 dicembre: aperto dalle ore 08.30 alle ore 13.30

1° gennaio: chiuso

In base all’andamento della situazione di pandemia e ad eventuali ulteriori disposizioni governative potranno essere valutati ulteriori provvedimenti restrittivi per i giorni festivi 3 gennaio e 6 gennaio 2021.