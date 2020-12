Polveri sottili: da domani al 24 torna lo stop ai veicoli Diesel (fino a Euro4)

E' di nuovo allerta smog in Emilia-Romagna, con lo sforamento delle polveri sottili: scatta da martedì 22 dicembre 2020 nei comuni delle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara e Ravenna.

Rientrata invece l’allerta che era attiva fino a oggi nella provincia di Rimini. Le misure emergenziali, come lo stop alla circolazione di tutti i veicoli diesel Euro 4 (o inferiori) nei centri urbani interessati dai provvedimenti, dalla 8.30 alle 18.30, saranno in vigore dal 22 al 24 dicembre. I provvedimenti sono previsti dalla manovra antinquinamento della Regione e il prolungamento è stato deciso da Arpae, come stabilisce il Pair 2020.

