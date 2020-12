Pubblicato il bando per custodia di veicoli sottoposti a sequestro, fermo e confisca amministrativi

La Prefettura di Parma rende noto che in data 21 dicembre 2020 è stato pubblicato sul proprio sito istituzionale l’avviso pubblico contente le indicazioni per la presentazione della domanda di iscrizione all’elenco prefettizio delle imprese incaricate della custodia di veicoli sottoposti a provvedimento di sequestro, fermo e confisca amministrativi per violazioni a norme del codice della strada ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571.

Il termine ultimo per la presentazione della domanda è mercoledì 20 gennaio 2021.