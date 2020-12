Riaperto il parcheggio della stazione. Ma la Lega attacca

‌‌Il parcheggio della stazione è stato riaperto oggi alle 13 dopo 2 giorni e la chiusura non era dovuta a motivi di ordine pubblico. Lo ha detto l'assessore Ferretti replicando a un'interrogazione di Occhi (Lega) che lamentava l'incapacità del Comune di garantire fin dall'apertura la sicurezza in quel parcheggio.

E anche dopo l'annuncio della riapertura ha parlato di situazione grave di cui il Comune è responsabile almeno quanto il gestore.

Palapifferi La demolizione e lo sgombero del Palapifferi hanno acceso il dibattito in consiglio comunale. Giuseppe Massari (Pp) ha affermato di essersi sentito preso in giro per la richiesta di rinvio di una sua interrogazione sull'abuso risalente a fine novembre “per poi assistere a una spettacolarizzazione a uso e consumo di assessori e Giunta senza aver dato risposte concrete alla collocazione dei senzatetto che si trovavano li”.

Pesanti critiche anche da Roberti (Misto) che ha parlato di “spettacolo indegno” fornito dal Comune senza risolvere i problemi degli occupanti. E il 29 dicembre saranno sfrattati 14 extracomunitari ospiti di una struttura di Borgo del Naviglio senza ricollocarli in alcun modo”. Critico sulle modalità anche Lavagetto (Pd) mentre l'assessore Rossi ha replicato che ci sono 15 persone ospitate in dormitorio di cui 8 regolarmente dotate di permesso di soggiorno di Parma, mentre altre 7 presentano documenti scaduti anche da diversi anni e stiamo studiando le singole situazioni”

Cerimonia per Dalla Chiesa È grave è spiacevole che il Comune non abbia invitato i parlamentari di Parma alla cerimonia di consegna della cittadinanza onoraria al generale Carlo Alberto dalla Chiesa, iniziativa del tutto condivisibile è arrivata grazie alla richiesta di Pino Agnetti. Lo ha detto Laura Cavandoli, consigliera e deputata della Lega, sottolineando anche il poco spazio dato ai consiglieri comunali che da casa non hanno neppure avuto la possibilità di seguire il video della seduta del consiglio comunale di cui avrebbero dovuto essere protagonisti e si sono ritrovati a essere comprimari.

Il presidente Tassi Carboni ha annunciato che non avrebbe replicato per non creare polemiche su un evento che deve vedere unità della città.

Fognano: asilo nel 2022 “La scuola materna nell'ex podere Agazzi di Fognano da noi promessa nel 2016 si farà. Nel bilancio di previsione sono stati inseriti 2 mln e 420mila euro di mutuo che consentiranno di avviare il cantiere nel 2022. Una volta completata verranno trasferite lì anche le sezioni oggi ospitate nell'edificio della scuola elementare del quartiere”. Lo ha detto lassessore Alinovi rispondendo a un'interrogazione di Jacopozzi (Pd) sulla vicenda.

Alinovi ha spiegato che il forte ritardo rispetto alle promesse è stato dovuto al fatto che era andato deserto il bando per la ricerca di un gestore/costruttore della struttura con la formula del leasing in costruendo. Da qui la necessità di attendere la possibilità di fare un mutuo e cambiare la scelta iniziale

Tangenziale La gestione della manutenzione di tutto l'anello della tangenziale di Parma, oggi divisa fra comune e Anas, passerà nel 2021 tutta all'azienda statale delle strade, compresi gli svincoli di ingresso e uscita. Lo ha annunciato l'assessore Alinovi in consiglio rispondendo a Luni Colla (Lega) che chiedeva i motivi dei problemi sullo sgombero neve il 2 dicembre scorso in tangenziale che l'assessore ha affermato essere di competenza Anas.