Tre nuovi filobus elettrici in servizio da domani

Saranno in servizio da domani, mercoledì 23 dicembre, i primi 3 dei 10 nuovi filobus acquistati da TEP per rinnovare la storica linea 1. Come preannunciato nei mesi scorsi, si tratta di veicoli full-electric alimentati tramite la rete filoviaria e col supporto di una batteria con autonomia sufficiente a consentire la copertura di tratte non coperte da linea aerea. Già da domani, infatti, sarà possibile servire senza alcuna emissione inquinante la nuova estensione della linea 1 al quartiere Parma Mia che si trova al di fuori dell’area raggiunta dalla filovia.

Presentati in anteprima a settembre, i mezzi stanno gradualmente completando le pratiche di immatricolazione e omologazione a cura dell’USTIF dell’Emilia Romagna (Ufficio Speciale Trasporti a Impianti Fissi) che per i filobus richiedono sempre diversi mesi di tempo. Nelle prossime settimane affronteranno lo stesso iter anche i 7 filobus dello stesso lotto, con completamento previsto entro metà del 2021.

I nuovi filobus hanno compiuto un giro inaugurale nei giorni scorsi con a bordo il sindaco di Parma Federico Pizzarotti e l’assessore alle Politiche di Sostenibilità Ambientale Tiziana Benassi, accompagnati dal presidente di TEP Roberto Prada.