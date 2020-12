Parruchiera installa telecamere non autorizzate e utilizza personale senza contratto: denuncia e chiusura di un giorno

Nell’ultima settimana i Carabinieri del Comando Provinciale di Parma insieme a quelli del Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno effettuato mirati servizi per controllare la corretta applicazione delle norme a tutela del lavoro. Le verifiche hanno interessato tutta la provincia di Parma.

Nei territori di competenza delle Compagnie Carabinieri di Borgotaro e Fidenza numerose le ispezioni, dai prosciuttifici in Val Taro ai cantieri stradali e negozi di Fidenza, senza contestare sanzioni.

Invece, nel territorio di interesse della Compagnia di Salsomaggiore, i Carabinieri della Stazione di Sala Baganza hanno controllato a Felino un cantiere per opere di riqualificazione urbana del centro storico.

Nel corso della verifica, sono stati identificati diversi operai delle imprese impegnate nei lavori. E’ stata accertata la presenza di un operaio senza regolare contratto di lavoro. La ditta, oltre ad essere stata sanzionata con una pena pecuniaria, dovrà provvedere, alla regolarizzazione del lavoratore, pena la sospensione dall’attività imprenditoriale.

A Parma, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia e delle Stazione di Parma Oltretorrente e Centro hanno denunciato al termine dei controlli per inosservanza delle disposizioni previste dallo Statuto dei Lavoratori una 33enne, legale rappresentate di un parrucchiere della città. La donna ha installato, all’interno del locale, delle telecamere senza la prevista autorizzazione ed ha violato le norme in materia di protezione dei dati personali. Inoltre è stata sanzionata amministrativamente con la sospensione dell’attività lavorativa per un giorno perché ha impiegato dipendenti senza contratto di lavoro.

I servizi proseguiranno anche nelle prossime settimane.