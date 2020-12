Controlli sul territorio da parte delle forze dell'ordine per il corretto rispetto delle norme anticovid di queste feste. Massima attenzione a chi si sposta in città, negli snodi principali e ai caselli. I carabinieri ricordano: "Mai come quest'anno dobbiamo intensificare i controlli sul territorio. E così abbiamo fatto grazie ai tanti carabinieri che hanno rinunciato alle ferie o alla licenza".