La Caritas non si ferma nemmeno con il covid: tradizionale pranzo natalizio

E' un Natale al servizio dei poveri quello vissuto dalla Caritas diocesana, aperta 365 giorni l'anno. Grazie ai nuovi spazi allestiti a inizio dicembre, i bisognosi che hanno bussato alla mensa del povero di via Turchi hanno potuto consumare il proprio pasto al caldo, seduti al tavolo e nel massimo rispetto del distanziamento. Non solo. La Caritas italiana – tramite la sponsorizzazione di Galbani – ha scelto dieci città italiane, tra cui Parma, per offrire un pasto di un ristorante a famiglie bisognose, in questo giorno di Natale. "Due ristoratori – fa sapere Caritas – hanno consegnato il pranzo a quarantasei famiglie".

