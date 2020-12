Il ladro seriale di bici cerca di farsi il regalo di Natale: arrestato (e pure multato)

Fondamentale è stata la segnalazione di un cittadino. E così il ladro seriale di biciclette ieri pomeriggio non è riuscito a farsi il regalo di Natale.

La chiamata al 113 è arrivata intorno alle 17.30, quando una persona ha visto un uomo armeggiare con la catena di una bicicletta che era stata assicurata a una cancellata.

Quando una Volante della Questura è arrivata sul posto ha trovato un "solito noto" che aveva danneggiato con violenza la catena e stava per riuscire nell'intento. Il ladro è stato arrestato in flagranza: si tratta di un 38enne di origini marocchine con un lungo curriculum da ladro di biciclette e già finito in manette ad ottobre per lo stesso motivo.

In questo caso è stato anche sanzionato perché circolava nonostante le restrizioni per il contenimento dell’epidemia. L'uomo è trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del giudizio per direttissima.