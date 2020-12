Pioggia ghiacciata? Si chiama "graupel"

La giornata di Natale a Parma è stata caratterizzata da una pioggia ghiacciata più simile alla grandine che alla neve. Ma di cosa si trattava esattamente? La spiegazione arriva sulla pagina Facebook di Meteoroby:

"Più simile alla grandine che alla neve, il graupel è una idrometeora solida proveniente da fenomeni temporaleschi invernali che aquista il nome italiano di neve tonda/granulosa.

Soft hail, neige roulée, reifgraupeln, granizo blando: sono solo alcuni dei nomi per definire questo tipo di precipitazione dalla forma di granelli di ghiaccio, facilmente comprimibili, opachi e bianchi, sferici o talvolta conici, dal diametro di 2-5 mm circa.

Manifestazioni di instabilità atmosferica che si osservano quando in quota è presente un nocciolo di aria gelida (-28 a 500hPa) mentre al suolo si rilevano temperature di poco superiori agli zero gradi.

Con temperature superficiali più alte, il graupel, fondendo, assume delle caratteristiche meno solide e dall'aspetto compatibile alla "gragnola". "