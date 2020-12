Quando tornerà il Frecciarossa delle 7.05 per Roma? Il primo febbraio (forse)

Attualmente è sospeso per l’emergenza sanitaria Coronavirus il treno Frecciarossa Milano-Roma (e ritorno) che parte dalla nostra stazione alle 7.05 in direzione di Roma e alle 23.14 in direzione di Milano. Ma quando tornerà a viaggiare? Nei tabelloni in stazione, che riportano gli orari dei treni fino al 12 giugno, è indicata la data del primo febbraio prossimo.

Da diverse settimane viaggia solo il 30 per cento dei treni dell’alta velocità, mentre tutti i convogli regionali vengono effettuati regolarmente. La data del primo febbraio per la riattivazione del collegamento Frecciarossa per Roma, e anche di altri treni dell’alta velocità, è però solamente indicativa. Da Trenitalia arriva la comunicazione che sarà necessario attendere l’effettivo miglioramento della situazione di emergenza sanitaria e i conseguenti provvedimenti governativi in merito.