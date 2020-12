"Il mio libro per mostrare che bisogna sempre inneggiare la vita"

Quando leggi un libro come quello che ho di fronte a me, l'ultima cosa che ti aspetti è trovarvi parole che inneggiano alla vita e esortazioni del tipo "vietato piangere"!

Poi, rapito dalla lettura di testimonianze sincere, cominci a vergognarti un poco e ti rendi conto del vero valore della vita.

Ho avuto la fortuna di conoscere te e i tuoi genitori più di 30 anni or sono a San Remo e grazie a tua mamma sono venuto in possesso del tuo libro "La corsa della vita": dove già nel titolo stesso si fonde il tuo pensiero, infatti sarebbe ben diverso averlo intitolato "la corsa per (e non della) la vita".

Voglio ringraziarti per il bene che questa lettura mi ha donato, per l'esempio indescrivibile di quanto bello sia vivere anche in momenti meno facili da affrontare e per tutto il bene che la tua vulcanica energia ha saputo realizzare.

Grazie Francesco a nome mio, di mia moglie Sandra e dei miei figli, ma anche di tutti quei giovani che nella tua esperienza sapranno trovare lo stimolo per guardare oltre gli ostacoli.

Con grande affetto e riconoscenza,

Un grosso abbraccio e l'augurio a te e ai tuoi cari di un Santo Natale!

Giampietro Berizzi

Bergamo



Caro Giampietro, questo libro vuole essere anche un esempio di come si possa superare ogni ostacolo. Inneggiare alla vita... Le mie prediche spero producano qualche effetto.

Francesco