Domani si torna in arancione. Ecco cosa si potrà fare (e cosa no)

L'Italia si prepara a cambiare nuovamente colore. La zona rossa era scattata la vigilia di Natale e oggi sarà l'ultimo dei quattro giorni consecutivi di serrata totale, perché da domani (fino a mercoledì compreso) tutto il Paese diventerà zona arancione. Questo significa un allentamento delle restrizioni anti-Covid imposte dal Governo con il decreto Natale.

Ad esempio, riapriranno bar e ristoranti, ma solo per asporto e consegne a domicilio, ci si potrà muovere, ma solo nel proprio comune, salvo chi abita nei comuni sotto i 5mila abitanti che potrà anche sconfinare in un'altra regione. Nessuno però si faccia troppe illusioni, perché fino all'Epifania (6 gennaio) restano in vigore pesanti limitazioni alla libertà di movimento (non ci si può spostare tra regioni salvo i soliti motivi di lavoro, salute e necessità) e all'apertura di bar e ristoranti.

Districarsi tra divieti e deroghe non è semplice, in più il colore dell'Italia cambierà cinque volte entro il 6 gennaio: fino ad oggi resta zona rossa, poi diventerà arancione da domani a mercoledì, per ridiventare rossa da giovedì a domenica prossima. Lunedì 4 gennaio sarà arancione, ma il 5 e il 6 sarà nuovamente rossa.



SPOSTAMENTI CONSENTITI

Per quanto riguarda gli spostamenti, il passaggio da zona rossa ad arancione prevede che le persone possano muoversi liberamente all'interno del proprio comune, senza necessità di motivare gli spostamenti nella fascia oraria che va dalle 5 alle 22. Per andare in un altro comune, e per spostarsi durante il coprifuoco, bisognerà avere con sé l'autocertificazione o giustificare il proprio spostamento alle forze dell'ordine. Sono sempre consentiti gli spostamenti per lavoro, salute o necessità. Esiste poi la deroga - già in vigore nei giorni di zona rossa - per le visite ad amici o parenti. In questo caso ci si può spostare in un comune diverso dal proprio (ma senza andare in un'altra regione), a patto che ci si muova solo per uno spostamento. Il altre parole, si può andare a trovare un familiare o un amico, ma non si può fare il tour dei conoscenti o dei parenti. A potersi muovere sono solo due persone a cui si possono aggiungere i figli minori di 14 anni o le persone conviventi non autosufficienti.



I PICCOLI COMUNI

Il Governo, sempre nei giorni di zona arancione, ha previsto una deroga per i piccoli comuni: chi abita in un comune sotto i 5mila abitanti può spostarsi in un altro comune (o anche in un'altra regione), ma senza mai superare i 30 chilometri di distanza dai confini del proprio paese.

Questa deroga però ha una limitazione da tenere ben presente: il decreto Natale ha imposto il divieto di raggiungere il capoluogo di provincia, che nel nostro caso è Parma. Nel Parmense, su 44 comuni la metà esatta ha meno di 5mila abitanti e questo è il caso di Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Calestano, Compiano, Corniglio, Monchio, Neviano, Palanzano, Pellegrino, Polesine Zibello, Roccabianca, Solignano, Soragna, Terenzo, Tizzano, Tornolo, Valmozzola, Varano e Varsi.

BAR E RISTORANTI

Niente caffè al bancone del bar. II pubblici esercizi riaprono, ma con pesanti limitazioni. Come si legge sul sito del Governo, «i ristoranti, e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle 22, e per la consegna a domicilio consentita senza limiti di orario». Ma queste regole resteranno in vigore fino a mercoledì, perché giovedì torneremo zona rossa.