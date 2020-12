Francesca Fornesi, fede incrollabile e gioia di vivere

A volte, gli angeli ci passano accanto, all'improvviso, in una fredda mattina di primavera, di quelle che ci vengono incontro nei pellegrinaggi a Lourdes, sotto l'egida dell'Unitalsi.



Francesca l'incontravi così, in una di quelle fredde albe dei Pirenei, racchiusa nella sua divisa bianca dell'associazione, per recarsi alla prima messa riservata al personale, alle 6.30 della mattina, prima dei turni in corsia. Tutti avvolti in un freddo fuori stagione, con le palpebre ancora appiccicose di sonno, eppure già pronti ad una nuova giornata di servizio verso gli altri. Francesca te la ritrovavi accanto nel banco in chiesa e ti accoglieva con quel sorriso che non ti saresti più scollato dal cuore. Infatti, è stata una di quelle rare persone che hanno sorriso sempre, anche nei momenti più bui della malattia, anche nel calvario della fine, offerto sempre "colà dove si puote".

Francesca Fornesi è stata un dolce intrigo di fede e cultura, due doti da donare entrambe al prossimo, ai malati dell'Unitalsi, agli studenti in classe o agli affetti più cari. Per Francesca, infatti, anche l'insegnamento era una missione: 55 anni, docente all'Istituto Agrario Bocchialini, la sua vocazione al prossimo la precedeva comunque. La sua scelta era proprio per chi aveva bisogno, anche in classe, di un sorriso ed una mano amica: Francesca ha scelto di essere insegnante di sostegno, un sostegno sicuramente che andava oltre il corpo, arrivando fino all'anima dei suoi ragazzi speciali.



La sua vita è stata una costante proiezione verso gli altri. Chiunque pensi a lei, la ricorda con quel sorriso sempre pronto per tutti, quella sua fede concentrata sui santi e sui beati, su chi prima di lei aveva sofferto le stesse pene.

Anche nel pieno della malattia ha sempre avuto una fede pulita, bella e profonda, che l'ha sorretta sempre, rendendola fiduciosa persino di un anacronistico miracolo. E se così non fosse stato laddove tutte le sue preghiere trovavano dimora, era pronta ad offrire tutto ad Aquerò, la bella signora di Lourdes a cui, per tanti anni, era tornata prodiga di quell'amore per il prossimo e di quel sorriso in grado di lenire e confortare anche i dolori più profondi.

Francesca è stata davvero un angelo dei giorni nostri, senza aureola e senza ali che la svelassero ai più, il che la rendeva anonima tra le folle, come il suo carattere schivo voleva, ma che non passava inosservata in mezzo a chi sapeva cogliere il suo essere così profondamente religiosa.



L'Unitalsi ha perso una "sorella" speciale, gli amici e noi tutti abbiamo perso il suo altruismo, la sua bontà e quel sorriso sempre pronto per chiunque a lei si rivolgesse. Ora di sicuro cammina serena sulle sponde del fiume Gave.