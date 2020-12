Evadono dai domiciliari in una comunità e rapinano due ragazzi in via Cenni: arrestati

Dalla vigilia di Natale a Santo Stefano sono stati effettuati innumerevoli posti di controllo da parte dei carabinieri. Fermate e controllate, nei 3 giorni, centinaia di persone. Tutte munite di autocertificazione ed a conoscenza di quanto previsto dalle disposizioni.

A Parma, i militari del Nucleo Radiomobile hanno eseguito nei confronti di un 32enne, domiciliato presso una comunità della città, un’ordinanza di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con la custodia in carcere emessa dalla Corte d’Appello di Napoli. Il 20 dicembre, insieme ad altro ospite della comunità, dopo essere evasi hanno perpetrato, in via Cenni, una rapina armati di coltello ai danni di una coppia di giovani. Individuati ed arrestati sono stati associati al carcere di Via Burla. L’ordinanza di revoca degli arresti domiciliari è stata richiesta dai Carabinieri a seguito del violento episodio.

I carabinieri della stazione di San Pancrazio a conclusione dell’attività d’indagine hanno denunciato un 49enne per truffa. Aveva avuto accesso alla home banking di una 67enne di Parma effettuando a proprio favore un bonifico di 3.800 euro. Il denaro è stato recuperato dai militari operanti.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Borgo Val di Taro hanno denunciato per danneggiamento un 24enne residente in paese che per futili motivi danneggiava ed incendiava alcuni contenitori dei rifiuti.