Sui social scoppia la polemica: contestati i sindaci Pizzarotti e Massari

Oltre alla neve sta imperversando anche la polemica sui social da parte dei cittadini di Parma e Fidenza che stanno inondando di critiche i sindaci di Parma e Fidenza, Pizzarotti e Massari, per la disastrosa applicazione del piano neve. Pizzarotti ieri sera aveva anche lanciato l'alert con le telefonate registrate a tutti gli utenti affiliati al servizio del Comune preannunciando la nevicata di oggi, ma evidentemente qualcosa non ha funzionato nel piano neve visto che le strade della città sono andate completamente in tilt. Lo stesso è accaduto a Fidenza e sono tanti i fidentini che si lamentano sui social. Particolarmente critica la situazione sulla via Emilia sulla quale si è riversato il traffico dall'autostrada completamente bloccata.

