"Un messaggio che non è solo il mio ma anche degli spingitori e di chi ci ha aiutato"

Questa mattina ho acquistato il libro "la corsa della vita".

Notevole nella raccolta di articoli, fotografie, testimonianze.

Sembra di toccare con mano il coraggio e la determinazione che ha spinto tanti ad impegnarsi affinché questo progetto si potesse realizzare.

Francesco ha saputo coinvolgere, catalizzare, motivare, aggregare tanti e a tanti che volevano donare qualcosa ha donato molto.

Grazie per questa pubblicazione, l'unica sottolineatura che mi permetto di fare riguarda il prezzo:visto lo scopo poteva essere maggiore.

Colgo l'occasione per porgere cordiali saluti e augurare un futuro sereno.

Claudia Fortunati





Gentilissima Claudia, grazie per la tua recensione del libro. È vero, il prezzo poteva essere maggiore. Abbiamo però pensato, con questo costo, di invogliare anche gli indecisi: ci teniamo che il nostro messaggio (non solo il mio, ma anche quello degli spingitori e dei tanti amici che ci hanno aiutati passo dopo passo) raggiunga il più alto numero di persone possibile.

Francesco