Arrestato un tunisino con 20 panetti di hashish

I carabinieri di Parma hanno arrestato, per detenzione ai fini di spaccio, un 29enne tunisino e denunciato una 23enne di origine colombiana residenti a Parma. I militari del Nucleo Radiomobile, impegnati in un posto di controllo, hanno fermato e controllato un’autovettura con a bordo una coppia. L’uomo, privo di documenti d’identificazione, ha subito manifestato agitazione e nervosismo. I militari, per tale motivo lo hanno perquisito e rinvenuto occultati nella fodera del giubbotto 20 panetti di hashish per un peso di circa un chilo. La successiva perquisizione domiciliare permetteva il sequestro di ulteriori 200 grammi di sostanza stupefacente e di un bilancino di precisione, nascosti all’interno di una calza La sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro il 29enne arrestato portato al carcere di via Burla a disposizione dell’autorità giudiziaria e la donna denunciata.