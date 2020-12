Attenti al ghiaccio sui marciapiede: pericolo cadute. Tanti ricoverati con ossa rotte

Le basse temperature della notte hanno portato, come previsto, alla formazione del ghiaccio sulle strade, in particolar modo sui marciapiede. Diventa così molto pericoloso camminare distrattamente perché le lastre di ghiaccio sono causa di cadute che possono essere dolorose e anche pericolose. Per assurdo, sono più pericolosi quei tratti di marciapiede che sono stati giustamente ripuliti dai frontalieri (come previsto da un antico regolamento comunale risalente ai tempi di Maria Luigia e ancora in vigore) perché è qui che si sono formate sottili quanto pericolosissime lastre di ghiaccio, mentre nei tratti ancori ingombri dalla neve si procede con difficoltà ma con minori rischi di caduta.

Sono già tante, purtroppo, le persone che questa mattina sono state ricoverate al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Parma con fratture alle ossa proprio a causa di cadute dovute al ghiaccio.

Si raccomanda a tutti, ma in particolar modo alle persone anziane, di fare estrema attenzione o, meglio ancora se possibile, di non uscire di casa.