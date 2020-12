Capodanno ed Epifania: il vademecum per la raccolta rifiuti

In occasione delle festività natalizie, per tutte le zone di Parma che prevedono la raccolta dei rifiuti, il servizio di raccolta porta a porta verrà EFFETTUATO REGOLARMENTE, come indicato nei calendari distribuiti agli Utenti.

Comuni della Provincia

Negli altri comuni della Provincia, i servizi verranno effettuati come indicato nei calendari distribuiti agli utenti, come segue:

01/01/2021: il servizio verrà posticipato a domenica 3 gennaio e verranno raccolti: RESIDUO, CARTA e PB (oppure VPB); non sarà raccolto l’ORGANICO;

06/01/2021: servizio di raccolta festivo regolare. Verranno raccolti: RESIDUO, CARTA; non verranno raccolti: ORGANICO e PLASTICA, VETRO E BARATTOLAME

ATTENZIONE ALLA RACCOLTA DELLA CARTA IN PROVINCIA

• chi espone nelle settimane pari può farlo nella settimana di Natale dal 21 al 28 dicembre 2020 e nella settimana dall’11 al 16 gennaio 2021.

• chi espone nelle settimane dispari può farlo nella settimana dal 28 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021 e nella settimana dal 4 al 9 gennaio 2021.

Dopo il 16 gennaio si riprenderà con il normale calendario. In ogni caso, è bene ricordare sempre di schiacciare o ridurre di dimensioni i cartoni e le scatole, in modo che nel contenitore ne possa essere inserita una quantità maggiore; è inoltre sempre possibile conferire carta e cartone presso i centri di raccolta.

Nei comuni di Tizzano, Corniglio, Monchio delle Corti e Palanzano, le regole previste per la raccolta della carta valgono anche per la plastica e barattolame. In tutto il territorio provinciale gli eventuali giri di raccolta saltati a causa delle avverse condizioni atmosferiche verranno recuperati alla prima data utile di calendario.

I calendari distribuiti agli utenti sono sempre consultabili attraverso il sito https://servizi.irenambiente.it. A Capodanno ed Epifania i CENTRI DI RACCOLTA, il Punto Ambiente di strada S.Margherita a Parma ed il NUMERO VERDE SERVIZI AMBIENTALI 800-212607 rimarranno chiusi, mentre saranno normalmente disponibili le ecostation e le mini ecostation. Nella giornata di Giovedì 31 Dicembre 2020 il Punto Ambiente di Str. Santa Margherita di Parma e gli sportelli Iren Mercato effettueranno orario di apertura ridotto, dalle 08:00 alle 13:30. Per informazioni o segnalazioni è possibile contattare il Contact Center 800 - 212607 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00 e il sabato dalle 8.00 alle 13.00. e-mail: ambiente.emilia@gruppoiren.it