Muore a quattro mesi dall'incidente benzinaio di Viadana

Ha purtroppo perso la vita, nelle scorse ore, Fabrizio Veraldi, 59enne benzinaio di Viadana che lo scorso 11 settembre era stato coinvolto in un pauroso incidente stradale avvenuto, mentre era in sella alla sua moto, a poche centinaia di metri dal suo distributore. L’uomo, in questi mesi, è stato ricoverato ben due volte all’ospedale maggiore di Parma ed era in attesa di essere operato. Purtroppo, però, le sue condizioni si sono seriamente aggravate e poche ore fa si è spento. (p.p.)

