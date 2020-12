Ospedale: l'attività del Punto prelievi si trasferisce al Padiglione Centrale

A partire da lunedì 4 gennaio le attività di prelievo e di ritiro referti all’Ospedale Maggiore saranno attive al 4° piano del Padiglione Centrale (pad.6). Il punto prelievi si sposta per far spazio alla vaccinazione Covid-19 che avrà luogo negli ambienti della Cittadella dell’accoglienza (pad.23, ex Poliambulatori) al momento dedicata in modo esclusivo agli operatori sanitari.

Restano invariate le modalità di accesso per i prelievi di sangue e urine con la prenotazione Cup su richiesta del medico curante, oltre al ritiro dei referti che può avvenire presentandosi personalemnte allo sportello dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 18, per chi non dispone del fascicolo sanitario, oppure richiedendo la spedizione del referto a casa.

L’ingresso consigliato per accedere alla nuova sede è da via Abbeveratoia (con collegamento delle linee urbane dei bus 5 e 12). Per qualsiasi informazione l’utenza può rivolgersi al punto informativo all’ingresso del padiglione Centrale.

I prelievi degli utenti prenotati per lunedì 4 gennaio sono garantiti nella nuova sede: i cittadini prenotati sono contattati in modo diretto e personalizzato.