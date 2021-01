14enne tenta il furto all'Esselunga e poi si scaglia contro gli addetti: arrestata

Nel corso dei controlli straordinari anticovid, la polizia è intervenuta all'Esselunga di via Emilia Ovest per la segnalazione, da parte della sicurezza interna, della presenza di una ragazza di appena 14 anni che aveva tentato di accodarsi ad un cliente in uscita dal negozio per eludere le barriere automatiche e rubare alcuni beni in vendita.

La ragazza, colta sul fatto dalla vigilanza, prima ha tentato di fuggire, ma poi, vistasi bloccata, ha abbandonato la merce e si è scagliata contro gli addetti del supermercato strattonandoli e tirando con forza la sciarpa che uno di loro portava al collo.

Gli agenti, una volta calmati gli animi, hanno accertato che la minore, nata in Italia, ma di cittadinanza croata, non è nuova a simili azioni. Era già stata fermata per rapina impropria a Verona.

Considerati i precedenti della ragazza e rilevata la non idoneità della collocazione a domicilio, il Pm ha disposto che fosse accompagnata in un Centro di prima Accoglienza a Bologna. Convalidato poi l’arresto, per la 14enne è stata disposta la permanenza al proprio domicilio.