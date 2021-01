San Francesco del Prato vestito di nuove luci: ecco quando si può visitare

Il 2021 sarà l’anno in cui San Francesco del Prato, la chiesa simbolo di rinascita nel cuore della città di Parma, riaprirà al pubblico e al culto. Ma in attesa del 2 maggio 2021, il giorno in cui la chiesa liberata dalle grate del carcere grazie ad un restauro collettivo sarà definitivamente restituita ai parmigiani e a tutti, si può visitare il capolavoro di arte gotica ed ammirare la suggestiva illuminazione realizzata per il periodo natalizio.

Ci sono nuovi orari per visitare la splendida chiesa in cui spicca il rosone a 16 raggi creato da Alberto da Verona nel 1462: il 4 gennaio 2021 si potrà entrare a San Francesco del Prato dalle 17.30 alle 19.30 (ultimo ingresso); il 9, il 10 e il 13 gennaio 2021, invece, dalle 16.00 alle 18.00 (ultimo ingresso).

«Comitato e Frati siamo molto contenti che l'apertura per le feste di San Francesco del Prato sia possibile – dichiara Frate Francesco Ravaioli - La disponibilità dei volontari e della direzione lavori ha consentito di ri-organizzarci velocemente, nel rispetto delle limitazioni del Decreto Natale. Confidiamo che la possibilità di una visita a questo luogo speciale, arricchito da una nuova illuminazione e attraverso lo sguardo dei bambini, aiuti molti parmigiani ad cogliere la non facile quotidianità di questo tempo "in una nuova luce».

I nuovi orari di apertura sono stati pensati per entrare all’imbrunire e godere appieno dell’effetto dell’installazione luminosa che consente di ammirare l’architettura dell’interno della chiesa gotica, della navata centrale e delle cappelle laterali, compreso il soffitto ligneo a cassettoni. La musica natalizia barocca accompagna lo sguardo e le suggestioni dei visitatori, per rendere ancora più coinvolgente l’atmosfera, e dare un sostegno morale a tutti coloro che hanno a cuore la rinascita di San Francesco del Prato.

Non è necessario prenotare e l’ingresso è a offerta libera, in sostegno ai restauri della chiesa. È obbligatorio indossare la mascherina e rispettare le norme anti-Covid riportate in loco. Per aggiornamenti e approfondimenti: www.sanfrancescodelprato.it