Giovani artisti parmigiani interpretano il saluto al nuovo anno - Foto

Alessandro Canu

Nato a Parma, classe '88,

si è diplomato al liceo artistico Paolo Toschi. Oggi studia all'Università di Parma nel corso di laure in Beni artistici e dello spettacolo. Lavora come curatore, allestitore e organizzatore di mostre o rassegne culturali e in contemporanea è impegnato come illustratore per manifesti e libri.

Andrea Bovaia

E' nato di venerdì. Collabora da diversi anni con varie realtà teatrali italiane, tra cui Teatro delle Briciole e Teatro Regio di Parma, nella realizzazione di scenografie. Disegna locandine, illustrazioni e, quando riesce, dipinge galletti sui muri con lo pseudonimo Taxi.

Pietro Aimi

Classe '97, ha intrapreso gli studi superiori al liceo artistico Paolo Toschi nella sezione Grafica. Durante gli ultimi anni del liceo ha avuto la possibilità di incontrare altri giovani artisti come Risee, Lobo e Francesco Duca e con loro è entrato nel Collettivo artistico Davide e Godzilla. Nascono così le prime mostre a Parma e provincia. Attualmente frequenta l'Accademia di Belle Arti a Bologna nel corso Fumetto e Illustrazione. Recentemente insieme al gruppo musicale Figli Di Nuncanada ha lavorato alla realizzazione di una serie di performance tra improvvisazione musicale e disegno, finalizzate a raccontare e valorizzare il dialogo.

Notawonderboy

Notawonderboy, come celebra il suo nome, non è un ragazzo prodigio. Art director, illustratore, graphic designer classe 1982. Nato tra le nebbie della pianura piacentina, dopo un lungo peregrinare tra Milano, Treviso, Modena e Reggio Emilia, dal 2010 vive e lavora a Parma. Colori saturi, linee pulite e «mani che fanno cose» danno voce al suo stile «post-pop». Maniaco delle motociclette, delle gare di motociclette e delle riviste di motociclette. Come graphic designer e art director dirige il suo studio personale, Studio Brado (www.notawonderboy.com).

Caterina De Nisco

Nata a Parma nel 1991, ha studiato Arte e Storia dell’arte tra Parma, Siena, Tarragona, Macerata, Aguascalientes, San Pietroburgo. Ora è iscritta al corso di Grafica d’arte all’Accademia di Belle Arti di Carrara. I suoi studi e le sue passioni si muovono tra la storia dell’arte e il disegno. Non a caso si è laureata con una tesi sui libri tattili. Ha conseguito inoltre un master in Illustrazione per l’editoria nel quale ha illustrato un breve racconto di Lev Tolstoj intitolato «La bambina dei funghi». Ha esposto in Italia, Spagna, Messico e Russia. Nel 2012 ha fondato Ludoteca, casa editrice indipendente, e nel 2019 CollArte, associazione di giovani artisti. Conduce da tre anni laboratori espressivi con utenti psichiatrici, detenuti e minori.

Isabella Bersellini

Illustratrice freelance based in Parma, laureata all’Accademia di Belle Arti di Bologna in Fumetto e illustrazione. Ha collaborato con Google, Picame, Amnesty International, This is not a love song, The wild honey pie e tanti altri. Nata sotto il segno dei Pesci e con l’armadio diviso per colore. Disegna quello che c’è sotto la superficie, per lo meno sotto la sua. Le piacciono il senso dell’umorismo e i pasticcini, non sopporta la frase «la musica mi piace tutta» né sentire i suoni della masticazione.