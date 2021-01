Mario Pomelli, il calzolaio che univa lavoro e buonumore

Mario Pomelli in oltre sessant’anni di lavoro «ha fatto le scarpe» a migliaia di parmigiani. Pilastro della storica calzoleria «Pomi Fratelli» di borgo Basini, se ne è andato nei giorni scorsi a 86 anni.

Persona gioviale e di grande ironia, ha iniziato a dar forma al cuoio fin dal Dopoguerra, legando indelebilmente il proprio impegno di artigiano a quello della famiglia Pomi, da sempre titolare della famosa bottega del centro storico. Lascia le figlie Claudia e Antonella con gli adorati nipoti Mattia e Arianna, il genero Pietro e il fratello Emilio.

Grande tifoso del Parma, Pomelli era un assiduo lettore della Gazzetta, oltre che un vero parmigiano del sasso. Viveva nel quartiere Montanara, ma ogni giorno si spostava in centro per rinnovare il proprio amore verso un mestiere antico, che poco ha a che fare con la cultura dell’usa e getta della società attuale.

Tutti quelli che lo hanno conosciuto lo ricordano come «una persona speciale, innamorata di Parma e del proprio lavoro».



Pomelli foggiava i passi della città dall’amato laboratorio con le pareti cariche di scatole e attrezzi fino al soffitto, istruendo le altre dipendenti del negozio con sapienza e maestria.

«Ci ha sempre aiutato - ricorda chi ha lavorato con lui in questi anni - Per noi giovani era un pilastro, una figura a cui poter fare sempre riferimento. Assieme alla passione per questo mestiere ci ha insegnato il giusto atteggiamento verso il cliente».

«Non dimenticheremo mai le sue frasi in dialetto e le divertenti barzellette – aggiungono – che riuscivano a strapparci un sorriso anche nei momenti più difficili». I funerali saranno celebrati oggi alle 15 nella chiesa della Sacre Stimmate di via Sbravati.

L.M.