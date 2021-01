Quando il cartello scaduto (da 9 anni) rimane lì e nessuno lo toglie

Parmigiani di città e provincia, sappiatevi regolare! Dal 25 gennaio 2012 il deposito cicli/motocicli della stazione ferroviaria verrà chiuso in maniera definitiva. Lo «scadutissimo» cartello, ben visibile, si trova su un muretto di via Monte Altissimo e il deposito che sta per chiudere è (o, meglio, era) il deposito per biciclette e motorini che si trovava a poca distanza. In previsione dell’inaugurazione della nuova stazione ferroviaria, avvenuta il 6 maggio 2014, questo deposito è stato chiuso e ne è stato aperto un altro, tuttora in funzione.

Viene da pensare che dietro a questa lunga vita del cartello ci sia una questione di «competenza»: a chi tocca toglierlo? A chi gestiva il deposito chiuso (tuttora tristemente visibile), a chi gestisce quello attuale (la «Cicletteria») oppure a chi altro? Intanto che ci pensano, ci avviciniamo al decennale dalla posa del cartello, avvenuta probabilmente negli ultimi mesi del 2011.