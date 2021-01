Tre 23enni in sosta in auto con le dosi di hashish: patenti ritirate e multa secondo le norme anti-Covid

Con il nuovo anno proseguono i servizi di controllo del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Parma, in particolare per prevenire e reprimere furti e rapine, contrastare lo spaccio di droga e verificare la corretta applicazione della normativa per prevenire il diffondersi del Covid-19.

Durante la scorsa notte i Carabinieri della Stazione di Vigatto hanno sottoposto a controllo tre giovani fermi con la propria auto all’interno del parcheggio di un centro commerciale della città.

I tre, tutti 23enni del posto, erano fuori casa senza giustificato motivo nonostante i divieti da zona rossa, e sono apparsi subito particolarmente nervosi.

Un successivo e più accurato controllo ha permesso di trovare alcune dosi di hashish.

I tre sono stati quindi segnalati ex art 75 d.p.r. 309/90 alla Prefettura quali consumatori di stupefacente e le loro patenti di guida ritirate; saranno inoltre sanzionati per mancato rispetto delle norme anti covid.