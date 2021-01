Vaccinati oggi 108 operatori sanitari a Parma. Domani in programma 400 dosi

Le Aziende sanitarie di Parma accelerano le vaccinazioni anti-covid 19 per gli operatori sanitari. E’ stata aperta una nuova seduta di somministrazioni anche oggi pomeriggio, che ha permesso la vaccinazione di altri 108 sanitari, tra dipendenti aziendali e altri professionisti in convenzione o dei centri privati accreditati. Dopo le vaccinazioni del 27 e 31 dicembre, con quelle eseguite oggi salgono così a 268 gli operatori sanitari già vaccinati a Parma. E domani si riparte a pieno ritmo per somministrare oltre 400 vaccini.

“L’organizzazione delle vaccinazioni ha richiesto una definizione complessa che abbiamo condiviso e perfezionato ulteriormente in questi giorni di intenso lavoro per tanti professionisti aziendali nonostante le festività”, spiegano Massimo Fabi e Anna Maria Petrini, rispettivamente direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria e commissario straordinario dell’Azienda Usl di Parma.

“Dopo i primi due giorni di vaccinazioni è stato necessario accelerare con una nuova seduta anche oggi per poi iniziare ad andare a pieno regime da domani, quando proseguiremo senza giorni di sosta e allargando dal 5 gennaio l’offerta vaccinale ai centri residenziali anziani”, aggiungono Fabi e Petrini. La seduta di oggi pomeriggio, al centro vaccinale unico provinciale alla Cittadella dell’accoglienza del Maggiore (Padiglione 23, ex poliambulatori), è iniziata alle 14 e terminata alle 17 e in tre ambulatori sono stati impegnati 12 operatori sanitari vaccinatori per somministrare 108 dosi.

In Emilia-Romagna sono 7.934 le persone vaccinate contro il Coronavirus.

Le dosi somministrate oggi sono 2.430, a donne e uomini che lavorano nella sanità regionale fra medici, infermieri e operatori, e nelle CRA, le strutture residenziali per anziani, compresi i degenti. Il dato è relativo alle ore 18, con alcune aziende sanitarie che proseguono con le vaccinazioni programmate oggi.

I 2.430 si aggiungono ai 5.504 già vaccinati in regione.

Da domani, lunedì 4 gennaio, la campagna vaccinale entra a regime con 50mila vaccinazioni a settimana, con la definizione puntuale delle somministrazioni eseguite in ogni provincia, dato che verrà comunicato puntualmente ogni giorno.

Entro il 25 gennaio, in Emilia-Romagna arriveranno 220 scatole di vaccino Pfizer-BioNtech; all’interno di ogni confezione ci saranno fino a 1.170 dosi, per un totale di oltre 257.400. Saranno consegnate e distribuite alle Aziende Usl e alle Aziende ospedaliero-universitarie, da Piacenza a Rimini, per questa prima fase della campagna di vaccinazione rivolta al mondo della sanità e delle strutture residenziali per anziani e persone con disabilità.

Dopo il primo arrivo, mercoledì 30 dicembre, in altre quattro distinte giornate saranno completate tutte le consegne del mese di gennaio: lunedì 4, 11, 18 e 25 gennaio.

Gli arrivi delle confezioni di vaccino continueranno anche per il mese di febbraio, per consentire il completamento dei cicli che prevedono la somministrazione di due dosi a distanza di 18-23 giorni l’una dall’altra. E a marzo si partirà con la campagna vaccinale per tutto il resto della popolazione, con l’incremento del numero di vaccini settimanali e giornalieri fatti.

Tutti i punti di consegna regionali hanno celle a temperatura bassissima, -70%, cosiddette “Ult” (ultra low temperature) per consentire la conservazione del vaccino.

La prima scatola del vaccino Pfizer-BioNtech, con 975 dosi, partita dal Belgio il 24 dicembre alla volta di Roma, è stata presa in carico dall’esercito ed è arrivata il 27 dicembre all’ospedale Bellaria di Bologna, per essere distribuita nei punti del territorio regionale per il V-day. Tutte le altre confezioni verranno consegnate direttamente da Pfizer.