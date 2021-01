In casa 42 dosi di cocaina pronte per lo spaccio: arrestato

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della città hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione di droga ai fini di spaccio un cittadino nigeriano di 22 anni domiciliato a Parma e già "noto".

L’uomo, a seguito di alcuni accertamenti investigativi, è stato sottoposto a controllo mentre si aggirava con fare sospetto in via Kennedy. Nella successiva perquisizione domiciliare sono state trovate 46 dosi di cocaina già pronte per la vendita, per un peso complessivo di oltre 50 grammi, oltre a materiale per il confezionamento e una somma di denaro ritenuta provento dell’attività delittuosa.

L’arrestato sarà giudicato per direttissima questa mattina.

I carabinieri che hanno eseguito l'arresto fanno parte della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Parma, impegnati nel pattugliamento H24 della città, direttamente collegati alla Centrale Operativa e punto di riferimento per il pronto impiego in caso di situazioni di emergenza o illegalità.

Tra i loro compiti, il contrasto al consumo di droghe, fenomeno dilagante sul territorio, specie tra i giovani, e che il Comando Provinciale Carabinieri di Parma cerca quotidianamente di arginare mettendo in campo un efficace dispositivo di contrasto, che spesso si concretizza con arresti, denunce e sequestri di partite di droga pronte ad essere immesse sul “mercato parmigiano”.