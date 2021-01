«Il mio cane cacciato dal bus anche se aveva la museruola»

«Quell'autista ha fatto scendere me e il mio cane due volte dall'autobus». Il racconto è di un giovane studente universitario che ha scritto alla Gazzetta per far conoscere la sua storia. Una storia che coincide, però, solo per metà con la versione fornita dalla Tep. I fatti si sono verificati tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre. Mattina, autobus numero 7, fermata di via Po direzione barriera Bixio.

«La prima volta - racconta il giovane - sono salito con il mio cagnolino, un meticcio di 7 chili, che ho sempre portato con me anche su altri bus». Destinazione: un ambulatorio veterinario. Lo studente prosegue dicendo di essersi seduto in fondo all'autobus quasi vuoto e di essere stato raggiunto dall’autista che gli ha intimato di scendere dal momento che il suo cane non aveva la museruola. Cosa vera perché, continua lo studente, «non poteva portarla in quanto affetto da una grossa infezione agli occhi». Il giovane, comunque, scende e si fa tutto il tragitto a piedi. Una quindicina di giorni dopo, il ragazzo e il cane prendono ancora l'autobus alla stessa fermata e ritrovano lo stesso autista. Che, scrive il ragazzo, gli intima ancora di scendere nonostante il cane abbia la museruola. «I cani non possono salire sugli autobus» riporta la frase dell'autista. Ancora una volta il giovane e il suo fedele amico se la devono fare a piedi. Però, dopo aver sbollito l'amarezza, il ragazzo scrive alla Gazzetta per raccontare la sua vicenda. Sull'episodio viene interpellata la Tep la cui versione è un po' diversa. «L’autista ricorda bene l’episodio - si legge nella nota dell'azienda -: in entrambi i casi il cane era privo di museruola e per questo motivo il signore è stato invitato a lasciare il bus».

La Tep ricorda anche che «i cani di piccola taglia, come quello del caso in questione, sono sempre i benvenuti sul bus, purché venga rispettato l’obbligo di museruola e guinzaglio per gli animali trasportati in braccio. In alternativa, i piccoli animali (massimo uno per passeggero) possono stare all’interno di un apposito trasportino chiuso, anche senza museruola».

Concetto ribadito anche dall'assessora Nicoletta Paci che, non entrando nel merito della «querelle», ribadisce che «il nuovo regolamento per il benessere animale prevede, all'articolo 19, la possibilità per gli animali da compagnia di salire sui mezzi pubblici provvisti di guinzaglio e museruola».