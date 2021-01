Bosi (FdI): "Svoltare, possibile che il Comune non abbia fatto verifiche e abbia contunato i rapporti stretti?"

Il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, Stefano Bosi scrive una lettera aperta relativa alla vicenda giudiziaria che ha investito l’associazione Svoltare. L'esponente di FDI solleva alcuni interrogativi politici, ponendo alche dei quesiti, relativi ai rapporti che il comune di Parma ha avviato e mantenuto costantemente in questi anni con la sopradetta associazione "alla luce delle recenti dichiarazioni del sindaco e dell’assessore al welfare, per nulla esaustive",.

1) In occasione del Premio S. Ilario, il 13 gennaio del 2018, il sindaco Pizzarotti consegnò, a nome della città di Parma, alla Svoltare Onlus il prestigioso attestato di civica benemerenza. Come è stato possibile che, prima di affidare un riconoscimento civico di tale importanza, non si sia proceduto ad una verifica dei requisiti formali di una associazione nata solo nel 2015 e che, non essendo iscritta al Registro regionale delle Onlus presso l’Agenzia delle Entrate, non poteva di fatto definirsi tale?

La cronaca della Gazzetta di Parma del giorno successivo, 14 gennaio 2018, riportava l’intervista al presidente di Svoltare Onlus (che Onlus però non era) Strozzi il quale dichiarava che la Onlus aveva 24 dipendenti, 14 soci affiancati da una trentina di volontari. Numeri che avrebbero dovuto insospettire un avveduto amministratore e che oggi sembrano rivelatrici di quanto dichiarato dal Gip nell’ordinanza di custodia cautelare a carico di Strozzi: “le indagini hanno disvelato l’estrema spregiudicatezza con cui ha agito per assicurarsi illecitamente l’ingresso in un mercato che si è presentato assai lucrativo e che, proprio per questo, era stato riservato dal legislatore a enti no profit che non fossero governati da dinamiche strettamente imprenditoriali”.

2) L’assessore Rossi ha dichiarato l’altro giorno in una diretta Facebook che dal momento in cui hanno avuto certezza della falsificazione del documento che attestava una inesistente iscrizione al registro delle Onlus, il comune presentò un esposto (datato 31 ottobre 2018) e che da quel momento non furono più erogate risorse pubbliche alla Svoltare Onlus. I rapporti - dice la Rossi - ripresero solamente quando l’interlocutore era diventato un soggetto giuridico diverso, ovvero “Svoltare Società Cooperativa Sociale (società costituita l’11 luglio 2018 e iscritta al Registro regionale da aprile 2019). Alla luce di queste dichiarazioni, tralasciando l’evidente è innegabile continuità de facto dei due soggetti giuridici, come spiegano il sindaco e l’assessore che in realtà risultano registrati pagamenti a favore di Svoltare Onlus (che tale non era e che quindi non poteva nemmeno godere dei benefici fiscali riservati alle Onlus) fino a giugno 2019? Solamente da luglio 2019, infatti, i pagamenti del comune risultano indirizzati a Svoltare Società Cooperativa Sociale.

3) Come si spiega che, pur essendo venuti a conoscenza di un fatto ritenuto di gravità tale da indurre il comune a presentare un esposto in Procura, si sia continuato ad intrattenere rapporti così stretti di collaborazione con Svoltare? La spiegazione che fosse spesso l’unica a presentarsi ai bandi e che in fin dei conti offrisse un buon servizio non appare giustificata. Per lo stesso criterio di prudenza e opportunità, come spiega, il sindaco Pizzarotti, il fatto che ancora il 19 novembre 2020 si spendesse pubblicamente in favore di Svoltare, invitando dal suo profilo Facebook i parmigiani a votare un progetto di agricoltura sociale presentato dalla stessa cooperativa ad un bando regionale che prevedeva l’assegnazione di 40 mila euro a favore del vincitore?