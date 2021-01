Nuovo Tardini, primi incontri coi cittadini. Bosi: "Ma io non supporterò mai un progetto di delocalizzazione"

E' partito ieri, con un incontro con i CCV Cittadella e Lubiana San Lazzaro, l'annunciato percorso partecipativo per arrivare al progetto del "Nuovo" Tardini.

"Vogliamo una progettazione condivisa che porti ad una ristrutturazione del Tardini che lo porti ad essere davvero lo stadio ti tutti i parmigiani. L’idea è quella di dotare la città di uno stadio sostenibile, moderno ed attrattivo. - dice il vicesindaco Marco Bosi - La nuova proprietà ha voluto (e di questa la ringrazio) coinvolgere tutti gli stakeholder in una fase preliminare, prima dello sviluppo vero e proprio del nuovo progetto, in modo da recepire le istanze che provengono dal territorio. Come amministrazione abbiamo posto alcuni punti fermi: no consumo di altro suolo, forte investimento sulla qualità energetica dell’impianto e funzioni che creino valore per il quartiere, non solo per la società sportiva".

"Abbiamo scelto - ha continuato - di partire dai consigli di quartiere perché sono coloro che vivono ogni giorno quel pezzo di città e sono loro a cui abbiamo voluto chiedere come poter migliorare la qualità della loro vita. Sono stati toccati tanti temi, tutti interessanti: la mobilità il giorno della gara, ma anche il resto della settimana, le funzioni che si insedieranno, la riqualificazione energetica, l’impatto sul commercio e sui residenti".

E poi la chiarezza sulla propria posizione: "Non voglio nascondermi e lo dico chiaramente: è emerso anche il tema della delocalizzazione dell’impianto, ma fintanto che avrò la responsabilità politica non supporterò mai nessun progetto che preveda di andare a sottrarre oltre 10mila metri quadri di campagna. E’ una questione di modello di sviluppo e di serietà verso i nostri elettori: lo avevamo scritto nel programma elettorale e intendo rispettare l’impegno preso".

Entro la fine di gennaio sono previsti altri incontri, tra cui quelli con il mondo del tifo organizzato, le associazioni del commercio, l’istituto comprensivo Puccini, Prefettura, Questura, Vigili del Fuoco, Arpa, Soprintendenza. E poi di nuovo coi Ccv.