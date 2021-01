Sorpreso a rubare, aggredisce vigilante e carabinieri: arrestato. Con sè aveva anche un coltello

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Parma hanno arrestato in flagranza per rapina, resistenza a pubblico ufficiale e illecito porto di armi, un 27enne italiano già gravato da numerosi precedenti.

Il giovane è stato sorpreso a rubare della merce all’interno di un negozio e nel tentativo di darsi alla fuga ha aggredito l’addetto alla sicurezza,che dopo una breve colluttazione è riuscito ad impedirgli di allontanarsi, fino all’arrivo della pattuglia dell’Arma.

L'uomo ha continuato ad opporre resistenza anche verso i carabinieri ed a minacciarli. Dalla perquisizione si è scoperto che aveva con sè un coltello.

Il 27enne è stato arrestato e condotto nel carcere di via Burla a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA rapine