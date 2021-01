Fugge al controllo e inghiottisce la droga: bloccato e denunciato

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Parma hanno arrestato per evasione un 22enne della Nigeria residente a Parma.

In tarda mattinata la pattuglia ha visto uscire di casa lo straniero e salire su un’auto condotta da un altro uomo. Il veicolo è stato inseguito e fermato a Ponte Europa. L’autista, ha subito dichiarato di accompagnare il connazionale, che tra l’altro si era tagliato e decolorato i capelli probabilmente per non farsi riconoscere, alla Stazione Ferroviaria perchè doveva lasciare la città. Effettivamente, il 22enne, sottoposto a perquisizione aveva con sé uno zaino con gli indumenti ed il passaporto.

Ma non la prevista autorizzazione del giudice per allontanarsi: è quindi stato arrestato e trattenuto presso la camera di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Sempre i Carabinieri della Sezione radiomobile hanno denunciato, per resistenza a pubblico ufficiale e spaccio di sostanze stupefacenti, un 22enne nigeriano. L’uomo, fermato in via Trento, si è divincolato e ha tentato la fuga. Durante il breve inseguimento ha ingerito un involucro contente verosimilmente sostanza stupefacente.