I carabinieri della stazione di Parma Oltretorrente hanno denunciato per truffa un 39enne e un 40enne italiani residenti in città. I due sono ritenuti responsabili di aver percepito indebitamente, la somma di 500 euro da parte di un 40enne pakistano residente a Parma, quale anticipo per l’affitto di un appartamento in via Garibaldi risultato inesistente.

