Botta e risposta fra la Lega e Bosi sul caso Svoltare Onlus

“Il vicesindaco Bosi non scarichi le responsabilità su altri. Assurdo sostenere che la Lega abbia finanziato la Cooperativa/Onlus “Svoltare” piuttosto s’informi sull’iter di affidamento dei bandi per la gestione di migranti che vengono scritti ed indetti dalle singole Prefetture. Quando la Lega è stata al governo, prima con il decreto sicurezza 1 e poi con un decreto del ministro ha rivisto le modalità dei bandi e delle forniture dei servizi razionalizzando i costi e ottimizzando i servizi, tagliando circa 1,7 miliardi rispetto alle Precedenti gestioni che cubavano 2,2 miliardi. Per questo puntare il dito contro a Salvini è inconcepibile. Se il nostro vicesindaco sostiene che la Lega abbia favorito il business dell’accoglienza siamo di fronte a un serio problema. Dal 2018, in consiglio comunale, chiediamo spiegazioni. Ora basta nascondersi: Pizzarotti e la sua amministrazione facciamo chiarezza alla cittadinanza e rispondano alle domande che la Lega sta formulando da diverso tempo”.



Lo dichiara Sabrina Alberini, referente provinciale di Parma Lega Emilia.

LA REPLICA DI BOSI

Questa la replica del vicesindaco Bosi postata sul suo profilo Facebook: "

’ , . Nelle dichiarazioni della Lega di questi giorni, abbastanza scomposte e mai nel merito, non vi è una sola tesi che tenti di confutare quanto da me affermato e confermato nel documento che ho pubblicato. Riscriviamolo nel caso non fosse chiaro: quando la Lega era al governo, e Salvini vice presidente del Consiglio, sono stati finanziati circa 1 milione di euro a Svoltare successivamente all’esposto del Comune. È forse falso? La Lega dimostri che non è così: le risposte le dia ai cittadini, ma carte alla mano.

Il problema, in realtà, è la narrazione dei leghisti: puntano il dito contro chi cerca di gestire fenomeni complessi, ma al Governo hanno finanziato quei soggetti contro cui oggi puntano il dito. È un fatto inequivocabile dimostrato da quest’altro documento ufficiale. Io sono garantista da sempre e affermo che la giustizia farà il suo corso, e che la politica è più complessa di come la racconta la Lega. Se però la Lega vuole parlare di finanziamenti che partissero dai loro, cioè quando Salvini era Ministro degli Interni e aveva potere decisionale. Troppo facile altrimenti."