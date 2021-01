Arrestato dopo aver tentato di rubare un videocitofono

Nella mattinata del 7 gennaio verso le 10.30, gli agenti delle volante sono stati inviati al punto vendita Bricocenter presente all’interno dell’Euro Torri, ove poco prima il personale addetto alla vigilanza aveva fermato un cittadino tunisino di 45 anni, il quale aveva asportato un videocitofono, del valore commerciale di €185, occultandolo sotto la giacca all’interno dei pantaloni, per poi uscire dalla corsia “uscita senza Acquisti”.

L’uomo, vistosi scoperto dall’operatore addetto alla sicurezza, ed invitato a rientrare in negozio per un controllo, non esitava a spintonarlo pur di guadagnarsi la fuga, dapprima nei pressi delle casse e successivamente dall’uscita secondaria presente nel reparto giardinaggio. Solo dopo aver agito violente spinte ai danni dell’addetto alla sicurezza, ha scagliato a terra il videocitofono.

Per quanto sopra, gli agenti, dopo aver formalizzato la denuncia resa dal direttore dell’esercizio commerciale, hanno arrestato l’uomo per il reato di rapina impropria.