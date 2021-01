Caso Svoltare, Gambarini (Cambiamo!): "Pizzarotti e Rossi rendano conto delle loro scelte. Bosi non distolga l'attenzione"

"Dopo i mal riusciti tentativi di giustificare la collaborazione con Svoltare anche dopo aver presentato l'esposto di Pizzarotti e Rossi, ora il vicesindaco Bosi cerca di distogliere l'attenzione da quanto fatto dalla sua amministrazione, tirando in ballo l'ex ministro Salvini. Le frasi di Bosi neppure meritano di essere commentate ma dimostrano la difficoltà di questa amministrazione, che non sa che pesci pigliare e non trova niente di meglio da fare che prendersela con gli altri. Noi rimaniamo sul pezzo e lo ripeteremo sino allo sfinimento. Il comportamento tenuto dal sindaco Pizzarotti e dall'assessore Rossi dopo aver saputo delle irregolarità nella documentazione presentata da Svoltare ne ha dell'incredibile. L'amministrazione comunale ha assistito inerme alla strumentale trasformazione di Svoltare in cooperativa (peraltro amministrata sempre dal sig. Simone Strozzi) ed ha continuato ad erogare contributi a questi soggetti. Riteniamo che non ci sia nessuna giustificazione per la scelta di continuare a collaborare con Svoltare dopo aver scoperto le irregolarità. Ribadiamo perciò che l'unica cosa che Pizzarotti e Rossi possono fare è chiedere scusa e dimettersi". Lo scrive in una nota Francesca Gambarini, coordinatore regionale di Cambiamo!