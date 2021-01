Chia muore folgorata vicino a un palo della luce in via Milazzo: "Non è l'unico caso"

Una lettera al nostro direttore ma anche un post su facebook, per evidenziare ma anche piangere la morte di Chia, una cagnolina di trenta chili vicinissima a compiere i nove anni. Una morte atroce e assurda, infatti era a passeggio con il padrone in via Milazzo, quando è rimasta folgorata da una scossa elettrica vicino a un palo della luce. E' successo martedì 5 gennaio nel tardo pomeriggio.

"Mio padre stava passeggiando con la nostra cagnolina lungo il marciapiede quando Chia si è spinta sull'erba che costeggia la strada vicino a uno dei pali della luce. - Inizia il racconto Alberto - E appena ha toccato il terreno bagnato per la neve e la pioggia dei giorni precedenti, Chia ha lanciato un grido tremendo, così forte da allarmare gli stessi residenti che sono accorsi per capire cosa stesse accadendo. Complice purtroppo il terreno bagnato, Chia ha preso una scossa talmente forte da ucciderla sul colpo. Una scossa che ha avvertito anche mio padre quando l'ha toccata. Uno dei residenti usciti per strada, ha poi detto a mio padre che pochi giorni prima anche il suo cane, nella stessa area accanto al lampione, aveva ricevuto una scarica elettrica, ma per fortuna sua il terreno era meno bagnato e quindi non è stata letale".

Alla tragica morte della "piccola" Alberto aggiunge che "Quello di Chia non è il primo caso. Eventi simili sono avvenuti non solo in territorio parmense, ma anche in Lombardia, e chissà in quante zone italiane. Il pericolo si può presentare in ogni punto in cui la pioggia o la neve possa far accumulare acqua nei pressi di cavi elettrici, lampioni, pozzetti etc. Questo pericolo (letale!!!) non coinvolge solo gli animali: potrebbe capitare anche alle persone, potrebbe capitare anche a bambini!".