Un'ambulanza per l'Assistenza Pubblica da una donatrice anonima

In un periodo così difficile come questo ci sono storie che riescono ancora ad emozionare e a scaldare i nostri cuori. Una di queste ha coinvolto l’Assistenza Pubblica di Parma, che per questo Natale, ha ricevuto un dono davvero speciale la cui donatrice ha voluto rimanere anonima.

La Pubblica ha voluto ringraziare per questo l’anonima benefattrice con queste parole:

Grazie, donatrice ignota

Non sappiamo molto, di lei. Sappiamo che è donna. Sappiamo che vuole bene alla comunità in cui vive. Non ce lo ha semplicemente detto, lo ha dimostrato: donando all’Assistenza Pubblica di Parma un’ambulanza. Nessuna dichiarazione o intervista però, niente telecamere pronte a filmare il gesto di generosità: la sua sola richiesta è stata di apporre sulla fiancata dell’ambulanza una frase di speranza e gratitudine, tanto semplice quanto perfetta, a suggellare il valore dell’impegno comune che vince, e l’apprezzamento per quanto la Pubblica ha fatto per gli altri: “Insieme ce la faremo/ Grazie/Mamma Maria”.

Affidando ad un notaio l’incarico di seguire l’iter della donazione, ha ancora di più inteso celare la sua identità. Fa notizia, nell’era dell’immagine, questa volontà di riservatezza: dietro all’anonimato si nascondono nel pensiero comune le persone troppo timide (una rosa da parte di un ammiratore ignoto!) o con poco coraggio (una lettera anonima di denuncia).

Non è questo il caso: la nostra benefattrice si è immedesimata nei volontari. Quelli che quotidianamente indossano la divisa e prestano servizio, di cui non ci si ricorda il volto (ormai spesso avvolto da tuta, mascherina e visiera), bensì i gesti di cura e attenzione verso l’altro; così ha compiuto lei un gesto di estrema generosità e altruismo, senza desiderio di apparire: “volontaria-mente”, ovvero in modo volontario e consapevolmente.

Chissà se lei stessa è stata un giorno soccorsa, o semplicemente ha osservato, dalla finestra di casa, le ambulanze che viaggiavano in questi mesi. Rimane avvolta nel mistero l’identità della persona, a cui la Pubblica intende ricambiare con lo stesso Grazie, non solo formale e scritto, ma concreto: facendo sì che la Papa 12, l’ambulanza che reca la scritta, percorra le strade della città (e oltre), portando sollievo e solidarietà.

Generosa donatrice, che un giorno vedrà passare la Papa 12 e nasconderà un sorriso sotto la mascherina: la Pubblica ci crede, insieme ce la faremo.

L’Assistenza Pubblica di Parma - ODV ha ricevuto in dono, da parte della Fondazione Assistenza Pubblica Parma, un emogasanalizzatore portatile. Questo particolare strumento è già in uso sulla nostra automedica, un mezzo che racchiude professionalità e attrezzature, agile negli spostamenti, che può essere reindirizzato su altri servizi. Da quando è nata, nell’agosto del 1988, l’automedica della Pubblica corre per le strade della città di Parma: oggi lo fa con un nuovo presidio, che ne migliora decisamente il servizio, confermandola un’autentica eccellenza.

Dopo averci dotato del sistema di compressione toracica Lucas e dell'ecografo portatile, la Fondazione APP dimostra ancora una volta la propria attenzione all'innovazione. Infatti, questo apparecchio medico permette di ottenere, con un prelievo di sangue, informazioni importanti sulle condizioni del paziente, direttamente sul luogo dell’intervento. Consente di verificare la presenza e l’entità di un’insufficienza respiratoria, potendo così iniziare, fin da subito, i trattamenti richiesti o allertare l’ospedale di riferimento.

L’utilizzo dell’emogasanalizzatore, la professionalità dei medici anestesisti-rianimatori che vengono impiegati, e la costante ricerca delle nuove strumentazioni da mettere in servizio, rende l’attività della Pubblica una delle migliori in Italia.

« La Fondazione Assistenza Pubblica Parma - ha dichiarato Filippo Mordacci, Presidente Fondazione Assistenza Pubblica Parma - ha nel suo statuto la mission di supportare l'associazione di volontariato. Lo fa attraverso donazioni di varia entità, impegnandosi nel miglioramento della qualità dei servizi. Con questo strumento ci auguriamo che durante gli interventi di emergenza dell'automedica si possano ottenere informazioni utili per la diagnosi e successiva cura dei cittadini di Parma e provincia. Con l'occasione desidero ringraziare Andrea Folli e Michele Brunelli, componenti con me del consiglio di amministrazione della Fondazione, per il prezioso supporto alle nostre attività ».

« Il proposito - ha affermato Cristiana Madoni, Direttore sanitario di Assistenza Pubblica Parma - che ha fatto nascere più di 30 anni fa l'automedica, nel 1988, era di portare personale qualificato con strumenti all'avanguardia a casa del paziente, sul luogo dell'evento.

L'emogasanalizzatore portatile è una sfida nuova nel teatro dell'emergenza extraospedaliera (viene utilizzato in altri contesti): crediamo possa diventare, per il medico rianimatore presente sul mezzo, uno strumento diagnostico prezioso, anche in questo ambito ».