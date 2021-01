Amarcord: 45 anni fa il racconto di Arezzo-Parma - Foto

Da quell'11 gennaio del 1976 sono trascorsi 45 anni: ma è una data che vale la pena di essere ricordata. Perché è il giorno in cui da Arezzo viene trasmessa dalle frequenze di Radio Emilia 1 la prima radiocronaca integrale di una partita del Parma, all'epoca militante in serie C, dopo la bruciante retrocessione dalla B dell'anno precedente, “minata” dalla penalizzazione per illecito sportivo.



UN EVENTO STORICO

L'evento è assolutamente storico, perché all'epoca le uniche radiocronache erano quelle di “Tutto il calcio minuto per minuto” con le mitiche voci di Enrico Ameri e Sandro Ciotti, coordinati dallo studio da Roberto Bortoluzzi, che riempivano le domeniche pomeriggio degli italiani. Ma l'unica “finestra” sui campionati minori era la voce di Ezio Luzzi, altro radiocronista storico, da un campo della serie B. Niente da segnalare invece, dai campi della serie C, dai quali, in tempi in cui internet era fantascienza e i cellulari non esistevano, non si riusciva ad avere nessuna notizia sino al termine delle partite, che in inverno iniziavano tutte, in ogni categoria, alle 14,30. Dopo alcuni tentativi con “flash” dallo stadio Tardini in occasione delle partite casalinghe dei crociati, effettuati sia da Radio Parma con Pino Colombi che da Radio Emilia 1, il “gran giorno” arrivò quell'11 gennaio del 1976. «Buon pomeriggio e buon ascolto da Gian Carlo Ceci, che vi parla dallo stadio di Arezzo», queste le prime parole pronunciate con l'inconfondibile timbro gracchiante e la “erre” parmigiana, da quello che sarebbe diventato nei decenni successivi uno dei volti e delle voci più popolari nel raccontare le vicende del Parma calcio e che questa sera sarà ospite a “Bar Sport”, la trasmissione di 12 Tv Parma condotta da Carlo Brugnoli e Ilaria Notari.



IL TELEFONO FISSO

A raccontare come fu possibile riuscire a raccontare quella partita del Parma via radio è proprio Gian Carlo Ceci: «Il primo problema, in quel periodo, era di ottenere l'uso di una linea telefonica fissa allo stadio. Le postazioni erano poche e riservate soltanto agli inviati dei quotidiani. In quella occasione io riuscii a ottenere sia l'accredito che la linea grazie al fatto che ero corrispondente da Parma del Corriere dello Sport che ad Arezzo aveva una postazione disponibile. Per quanto riguarda invece la trasmissione della voce, il merito fu di Marcello Pallini, fondatore e proprietario di Radio Emilia assieme al fratello Fabrizio e a Umberto Cocconcelli che aveva un'azienda di elettronica, settore di cui era appassionato e competente, e riusci a creare un sistema di mixeraggio grazie al quale la voce che passava dalla cornetta telefonica riusciva ad essere ascoltata in modo comprensibile via radio».



IL RACCONTO DELLA PARTITA

Per la cronaca l'incontro finì 3 a 2 per l'Arezzo con una tripletta di Mujesan per gli amaranto, retrocessi dalla B l'anno precedente assieme ai crociati, e reti di Perotti e Barone per il Parma, guidato in panchina da Giovanni Meregalli e secondo al termine della stagione dietro al Rimini. Inviato ad Arezzo al fianco del “radiocronista” Gian Carlo Ceci c'era anche un allora giovanissimo Stefano Frigeri, oggi presidente della Federgolf regionale e apprezzato opinionista di 12 Tv Parma, che, pur senza parlare in diretta, fu un prezioso aiuto per Ceci. «Fino al momento dell'ingresso allo stadio - ricorda Ceci - non avevamo la certezza che tutto avrebbe funzionato e che si sarebbe potuta fare la radiocronaca, anche perché non c'erano precedenti. Il telefono però era regolarmente al suo posto e così, dopo avere provato il collegamento, iniziai la radiocronaca della partita». Ricordo nitido è anche quello di Frigeri: «All'epoca avevo iniziato la collaborazione con la radio con tanto entusiasmo. Ma quella giornata di Arezzo, ricordata adesso, è stata sicuramente particolare. Perché l'idea di fare la radiocronaca del Parma era nata non per battere un record, cioè quello di essere la prima radio libera (così si chiamavano allora le radio private in Italia ndr) a raccontare in diretta integrale una partita, ma per dare un servizio ai tifosi del Parma, visto che in serie C non c'era nessuna copertura della Rai. E alla fine la parte più difficile era quella tecnica, perché all'epoca non c'era niente di garantito e quindi ogni volta era un'avventura, anche se quella di Arezzo, ricordata adesso, è stata una pagina importante di cui mi fa piacere essere stato, anche in piccola parte, protagonista».

«Fu un incontro - sottolinea Ceci molto ricco di episodi e di spunti e, ma questo l'ho capito dopo, anche molto seguito dai tifosi parmigiani».



LA «CONCORRENZA»

All'epoca Parma era all'avanguardia nel mondo dell'etere radiofonico perché in città erano addirittura due le “radio libere” nate nel giro di poco tempo: la prima in assoluto, a inizio 1975, fu Radio Parma, guidata da Luigi Menozzi, seguita qualche mese dopo da Radio Emilia. E la concorrenza fra le due emittenti era molto forte soprattutto nel settore dello sport, con rubriche e trasmissioni dedicate in particolare al Parma e al calcio.

“Rivale” di Gian Carlo Ceci era Pino Colombi, scomparso qualche anno fa, che raccontava le vicende del Parma con collegamenti “frazionati” dal Tardini. A guidare la “squadra” di Radio Parma c'era Carlo Drapkind, mentre i fratelli Pallini erano quelli che si occupavano in prima persona dello sviluppo di Radio Emilia con Fabrizio, già allora superappassionato del Parma calcio, che ebbe un ruolo importante nello stimolare le capacità tecnologiche del fratello Marcello per riuscire a effettuare quella prima radiocronaca integrale, che rappresenta oggi la “madre” delle centinaia, per non dire migliaia, che si sono susseguite in questi 45 anni di cronache radiofoniche del Parma calcio.



«FORTE EMOZIONE»

Ceci ricorda ancora «l'emozione provata per quella che era una prima volta che purtroppo coincise con una sconfitta del Parma. Quello è stato l'esordio di un lungo periodo di racconto delle vicende crociate di cui ricordo, fra le tante partite, lo spareggio di Vicenza del 1979 per salire in B contro la Triestina e il trionfo di Wembley in Coppa delle Coppe del 1993. Ma è in quella giornata di 45 anni fa che sono state poste le basi per tutto quello che è venuto dopo». Certo, quell'11 gennaio di 45 anni fa appartiene a un'epoca preistorica per il mondo della comunicazione, se lo si guarda con gli occhi di oggi. Ma è anche grazie a quel “piccolo” evento se poi il calcio di tutti i livelli e di tutte le categorie, è stato raccontato anche a chi non era allo stadio. E per questo merita di essere ricordato, visto che proprio da Parma, si può ben dire, è partito tutto.