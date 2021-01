Sgnàpla: il maialino di Barbara Bompani sbarca in edicola

Sgnàpla sbarca in edicola. La favola per bambini in dialetto parmigiano, scritta dalla «strajeda» Barbara Bompani e illustrata da Rossana Capasso, sarà distribuita da mercoledì con la Gazzetta di Parma. E così la storia del maialino della Bassa che non riusciva a smettere di ridere potrà arrivare nelle case di tutti i parmigiani.

«La favola di “Sgnàpla, al gozén cal’ se sgargnàpla” - racconta Barbara, che vive da anni in Scozia, dove è professoressa associata della School of Social and Political Science dell’Università di Edimburgo - è nata durante il periodo del primo lockdown, in primavera. Mio figlio, Hughie, non era mai stato a Parma e non sapevo quando sarei riuscita a portarlo, per fargli conoscere le mie radici. Ho cercato delle favole in dialetto ma non ne ho trovate. Così ne ho scritta una io». In quei mesi così pensanti e complicati, Sgnàpla è riuscito a far sentire Barbara (e anche Hughie) più vicini a Parma e a tutti quegli amici che l’hanno affiancata nel progetto.

«L’idea iniziale era stampare un numero limitato di copie per gli amici - spiega Barbara - ma, dopo l’articolo della Gazzetta di Parma, alla pagina Facebook di Sgnàpla sono arrivate tantissime richieste e, soprattutto, commenti bellissimi, che mi hanno commossa».

Le hanno scritto mamme e papà, nonni felici all’idea di poter finalmente leggere una favola in dialetto ai propri nipotini. E anche nipoti, a cui Sgnàpla ha fatto ricordare le storie raccontate dai nonni in dialetto. «Qualcuno mi ha scritto che non arriva mai alla fine perché non riesce a smettere di ridere - aggiunge l’autrice - e credo che di ridere, soprattutto ora, ci sia molto bisogno».

Rispetto alla prima edizione, Barbara ha deciso di aggiungere la traduzione in italiano: «Certo - ammette - in dialetto la favola è più divertente, ma così anche chi non è esperto la potrà leggere, imparando magari qualche espressione colorita».



«Il valore di questa favola - ci tiene a sottolineare Giorgio Capelli - va oltre il contenuto piacevole e oltre la morale, che insegna sia ai bambini che agli adulti ad apprezzare le piccole cose –. Barbara ha trovato un modo nuovo di comunicare il dialetto, moderno, divertente, che riesce ad avvicinare anche i più giovani».

A rendere la favola di Sgnàpla davvero unica ci hanno pensato poi le illustrazioni di Rossana Capasso. «Senza quelle - dice Barbara - la favola non avrebbe senso. Io e Rossana siamo amiche da sempre, lei ha la capacità di cogliere i miei messaggi come nessun’altro. Ne è nata una sincronia perfetta tra il testo e le immagini».

«Hughie - aggiunge - ha capito che il libro non è solo della mamma ma anche della “zia Ros” e questo lo rende molto orgoglioso. Ama molto Sgnàpla, ci sono scene che lo fanno ridere moltissimo. Non capisce il dialetto, ovviamente, ma lo diverte la sonorità. Quella stessa sonorità che per me è famiglia, che mi ricorda le mie radici».

«Non avrei mai immaginato che un’idea nata nella mia cucina una sera di maggio, nel mezzo di una pandemia, sarebbe arrivata ad altre persone. Sgnàpla ha mosso tante emozioni diverse, in un anno difficile per tutti. Mi piace pensare che sia riuscito ad alleggerire un periodo complicato, unendo con un filo rosso vecchi e nuovi amici, tra Parma ed Edimburgo».

La favola di Sgnàpla è in edicola con la Gazzetta di Parma a partire dal 13 gennaio al prezzo speciale di 5,90 euro più il prezzo del quotidiano.

Rossana Capasso racconta la Bassa con i suoi disegni

«Quando Barbara mi ha raccontato la sua idea non ero affatto sorpresa: da lei mi aspetto qualunque cosa! D’altra parte, attaccarsi alle piccole cose, alla fantasia, all’ironia, ci ha distolte dall’angoscia di quel periodo e ci ha tenute unite pur nella distanza». Rossana Capasso è l’illustratrice che dato una forma al maialino Sgnàpla e al suo mondo. «Barbara voleva che le avventure di Sgnàpla fossero ambientate nella Bassa - racconta - proprio lì dove da alcuni anni vivo e gestisco un B&B con mio marito. Luoghi che ho iniziato ad amare grazie alle poesie di Zavattini e ai racconti di Guareschi. Fino a poco tempo fa i paesaggi e i tramonti li avevo sempre e solo fotografati. La fotografia è un’altra mia grande passione, ma disegnargli è stato molto più emozionante».



«Non sono abituata a lavorare su commissione - continua -. Preferisco progetti biografici, più personali, ma questa volta tutto è nato in modo estremamente naturale. Merito dell’amicizia profonda che mi lega a Barbara, ma anche dell’idea e del messaggio che la favola trasmette». Le illustrazioni di Rossana non sono solo didascalie del testo. Sono il racconto di un territorio, quello di Fontanelle, che accompagna la narrazione. «Di solito nelle illustrazioni per l’infanzia si predilige l’astrazione; io invece volevo che l’identità della Bassa fosse evidente, che le immagini fossero aderenti alla realtà. Ho raccontato questo territorio a modo mio, con un viaggio temporale che attraversa le quattro stagioni con i suoi simboli più caratteristici: il sole, i balloni di fieno, la neve e la nebbia, che secondo me è l’aspetto più poetico della Bassa».

Mercoledì la presentazione sulla pagina Fb della Gazzetta

Il volume «Sgnàpla, al gozén cal’ se sgargnàpla» sarà presentato in diretta streaming, dalla pagina Facebook di Gazzetta di Parma, mercoledì 13 gennaio alle 18. Dialogheranno con Sabrina Schianchi, responsabile Marketing e iniziative editoriali della Gazzetta di Parma, l’autrice Barbara Bompani, l’illustratrice Rossana Capasso e Giorgio Capelli, vicepresidente vicario della Famija Pramzana e membro della Consulta del dialetto parmigiano.