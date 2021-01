Sorpreso a rubare, fugge e reagisce con calci e pugni contro il poliziotto che lo blocca

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Parma hanno arrestato per rapina e resistenza a pubblico ufficiale un 46enne della Moldavia residente a Parma,con precedenti.

La pattuglia, nel tardo pomeriggio, è intervenuta al centro commerciale “Panorama” perché c'era in corso un diverbio tra una dipendente e dei clienti per questioni legate alla normativa anti-Covid. Durante l'identificazione dei "contendenti" da parte degli agenti, il responsabile dell’esercizio commerciale, si è accorto che un uomo si aggirava per le corsie nascondendo della merce ed ha avvisato la pattuglia.

Vistosi scoperto, il 46enne ha salttoa le casse e velocemente si è allontanato, inseguito dal capo pattuglia. Raggiunto, si è dimenato , tirando calci e pugni con l’intento di riuscire nuovamente a scappare. Solo con l’intervento dell’ altro militare l'uomo è stato bloccato ed arrestato. Condotto in caserma, è trattenuto presso la camera di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.