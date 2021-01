Valentina, gli studi al Conservatorio di Parma e quel "Bella ciao" all'arpa per Salvatores - Video

Studia a Parma la ragazza che canta e suona sull’arpa «Bella ciao», nel film di Gabriele Salvatores «Fuori era primavera.

Viaggio nell’Italia del lockdown», andato in onda il 2 gennaio su Rai3, prodotto da Indiana Production e Rai Cinema. Si chiama Valentina Bersani, è piacentina, ha 22 anni ed è iscritta al biennio accademico di secondo livello in arpa presso il Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma (nella classe della prof.ssa Emanuela Degli Eposti) e frequenta il terzo anno di Comunicazione e Media Contemporanei per le Industrie Creative presso l’Università di Parma.

Scelto tra gli oltre 15.000 inviati dagli italiani, il suo video era stato in un primo momento realizzato per un contest lanciato da PiacenzaSera.it per il 25 aprile, nel cui ambito aveva già ottenuto un ottimo riscontro, totalizzando oltre 10.000 visualizzazioni. Poi inviato a Indiana Production, il video è stato inserito nel film nato per raccontare come gli italiani hanno vissuto il lockdown. «Ho saputo di essere stata scelta dopo che il film è andato in onda su Rai3. – racconta Valentina – è stata la mia insegnante di arpa a riconoscermi. Per me è stata un’emozione unica perché sono appassionata di cinema e Salvatores è uno dei miei registi italiani preferiti».

Il film di Salvatores è disponibile su RaiPlay (https://www.raiplay.it/programmi/fuorieraprimavera).